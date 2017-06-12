На госфинансирование в Азербайджане претендует свыше 170 IT-проектов

2017-06-12 13:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках пятого конкурса стартапов на получение гранта Государственного фонда развития информационных технологий Азербайджана были представлены 172 проекта, говорится в понедельник в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Отбор заявок проводился с 10 апреля по девятое июня 2017 года. Оценка проектов будет проведена в два этапа (первичная и комплексная экспертиза). Первичная экспертиза займет 15 рабочих дней. Второй этап займет 20 рабочих дней, и к комплексной экспертизе будут привлечены независимые специалисты, после чего окончательное решение по вопросу финансирования будет принято на уровне наблюдательного совета госфонда.

На финансовую поддержку госфонда претендуют проекты, направленные на разработку передовых программных решений, подготовку образцов IT-продуктов, развитие и коммерциализацию инновационной инфраструктуры и новых технологий, создание сетевых инфраструктур, построенных на базе современных технологий, а также проекты, направленные на расширение IT-услуг и услуг, базирующихся на сети интернет.

Максимальная сумма гранта на поддержку IT-проектов может составить 300 тысяч манатов (сроком на 36 месяцев). Малые гранты предусмотрены в размере от 10 до 100 тысяч манатов, средние - от 100 до 200 тысяч манатов, а крупные - от 200 до 300 тысяч манатов.

Официальный курс на 12 июня составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев)

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