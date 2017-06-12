В управлении у иностранных менеджеров находятся 8,5% инвестиционного портфеля ГНФАР

2017-06-12 13:20 | www.apa.az | 3

8,5% инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) находятся в управлении у иностранных менеджеров.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в аудиторском отчете ГНФАР за 2016 год, подготовленном PricewaterhouseCoopers Audit Azerbaijan LLC.

Согласно данным отчета, на конец 2016 года в управлении у UBS Asset Management находятся активы на сумму 1 млрд. 274 млн. долларов или 3,9% средств инвестпортфеля фонда, у State Street Global Advisors (SSGA) - 1 млрд. 215 млн. долларов или 3,7%. Кроме этого, Всемирный банк управляет активами Госнефтефонда Азербайджана в размере 226 млн. долларов или 0,7%, Deutsche Bank Advisors - 102 млн. долларов или 0,3%.