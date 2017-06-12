Министр: Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках суверенитета Азербайджана

2017-06-12 13:32 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром международного развития и тихоокеанского сотрудничества Австралии Кончеттой Ферраванти-Уэллс.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА в пресс-службе МИД, К.Ферраванти-Уэллс выразила удовлетворение тем, что является первым австралийским министром, совершившим визит в Азербайджан. Она подчеркнула, что в октябре текущего года ожидается визит австралийской делегации предпринимателей в нашу страну.

Э.Мамедъяров проинформировал свою коллегу о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и подчеркнул, что конфликт должен быть решен в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, в рамках признанных на международном уровне границ и суверенитета Азербайджана.

К.Ферраванти-Уэллс сказала, что ее страна поддерживает суверинитет и территориальную целостность Азербайджана.

A.M.