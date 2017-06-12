Сирия и Иран обсудили двусторонние отношения

2017-06-12 13:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сирия и Иран обсудили двусторонние отношения в ходе встречи в Дамаске премьера Сирии Имада Хамиса с послом Ирана в стране Джавадом Туркабади, сообщает в понедельник сирийское агентство SANA.

Также стороны обсудили развитие экономических отношений между Дамаском и Тегераном.

Как пишет агентство, премьер Сирии Имад Хамис высоко оценил роль Ирана в борьбе с терроризмом.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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