Туркменистан планирует открыть авиарейс в Душанбе

2017-06-12 13:45 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан планирует в ближайшее время открыть регулярное авиационное сообщение с Таджикистаном, с которым его связывают традиционно дружественные связи, сообщает государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

Авиаперевозки на этом направлении будут вестись в рамках двусторонних договоренностей. В информации сказано, что первым рейсом в Душанбе вылетела представительная делегация, которая проведет переговоры в рамках Соглашений о расширении межгосударственного взаимодействия.

"Представители Службы «Туркменховаёллары» (Туркменские воздушные пути) и АООТ «Авиакомпания Туркменистан» обсудят с таджикскими коллегами вопросы готовности авиационных подразделений к совместной работе по организации регулярного воздушного сообщения между двумя столицами",- сказано в сообщении.

В рамках пребывания в Душанбе туркменской делегации - представители СППТ, Госкомитета по туризму, руководители ведущих компаний проведут переговоры по ключевым аспектам взаимодействия с таджикскими предпринимателями, а также представителями экономической, энергической, туристической и транспортной сфер.

Ранее сообщалось, что показательным в сотрудничестве двух стран является проект строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.

В ноябре 2016 года в рамках этого проекта состоялась церемония открытия новой железной дороги от туркменского города Атамурат до афганского населенного пункта Акина.

Новая дорога в итоге должна соединить афганский участок Акина–Андхой с отрезком Атамурат–Ымамназар в Туркменистане и Пянджем в Таджикистане, что послужит росту торгового сотрудничества. Кроме того, есть планы строительства четвертой ветки газопровода из Туркменистана в Китай через Таджикистан.

(Автор: Гусейн Гасанов)