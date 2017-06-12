Дебют азербайджанского тенора в новой постановке "Ла Скала"

2017-06-12 13:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, известный оперный певец Юсиф Эйвазов (тенор) откроет театральный сезон в "Ла Скала" (Милан, Италия), сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу вокалиста в Facebook.

"Театр "Ла Скала" объявил о новом сезоне 2017/2018. Для меня огромная честь открывать этот сезон своим дебютом в новой постановке "Андреа Шенье"! Я считаю этот долгожданный дебют самым важным шагом в моей карьере. Мы уже начали работу над ролью с потрясающим маэстро Риккардо Шайи, работая над интерпретацией и отшлифовывая каждую деталь", - написал Эйвазов.

Артист отметил, что разделит сцену с замечательными певцами - Анной Нетребко, Люкой Салси, Марианой Пенчевой, Аннализой Строппа, Габриэль Сагона, Константино Финуччи.

Юсиф Эйвазов также выразил признательность всем поклонникам за поддержку.

"В этот знаменательный для меня период ваша поддержка, теплые слова и пожелания придают мне силы и мужество двигаться вперед в захватывающем приключении, начавшемся почти 20 лет назад в Милане, городе, ставшем мне вторым домом, городе, где зарождались самые дерзкие мечты, городе, в который я счастлив возвращаться!" - пишет артист.

Юсиф Эйвазов - лауреат и обладатель Гран-при международных конкурсов, награжден Почетной медалью имени Джанандреа Гаваццени. Прошел мастер-классы Франко Корелли, Лучано Паваротти, Магды Оливеро, Пласидо Доминго, Джанандреа Гаваццени и Антонио Фольяни. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло. Гастролирует во многих странах. В 2012 году занял первое место на VI Международном конкурсе вокалистов имени Бюльбюля в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)