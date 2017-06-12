В Баку состоялся энергетический форум Азербайджан-Корея

2017-06-12 13:47 | www.apa.az | 3

В Баку состоялся энергетический форум Азербайджан-Корея.

Как передает АПА-Экономикс, на мероприятии приняли участие заместитель председателя ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов, посол Южной Кореи в Азербайджане Ким Чанг Гю, советник президента ОАО «Азерэнержи» Ариф Гашимов, председатель правления Azenco (Azerbaijan Energy Construction) Вугар Шахмурадов и официальные лица Корейской энергетической корпорации (KEPCO).

Вице-президент KEPCO Лее Гван Сог отметил, что представляемая им компания 120 лет контролирует энергетическую сферу в Корее. Он добавил, что KEPCO реализует 36 проектов в 24 странах. По словам Г.Сога, журнал Forbes удостоил KEPCO 1-го места за оказание коммунальных услуг.

В.Ахмедов отметил, что Азербайджан сотрудничает с Южной Кореей в сферах образования, строительства, транспорта, информации и технологий. Он добавил, что добавление к этому еще и электроэнергетической сферы похвально, и начало нового этапа взаимного сотрудничества может быть выгодным для обеих сторон.

Посол Ким Чанг Гю отметил, что мировой экономический кризис повлиял на двусторонние отношения. По его словам, встречи представителей компаний во время технических семинаров в рамках форума откроют новую страницу сотрудничества.

После состоялись презентации по знакомству с энергетической сферой «Азеришыг» и Азербайджана, а также по KEPCO и по системе автоматического анализа и диагностики по термографическому методу.