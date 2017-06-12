Азиз Санджар: «Когда я получил Нобелевскую премию, радовался весь тюркский мир»

2017-06-12 13:52 | www.apa.az | 3

«У меня не было полной уверенности, что я получу Нобелевскую премию».

Как сообщает АПА, об этом заявил лауреат Нобелевской премии по химии 2015 года, профессор университета Северной Каролины Азиз Санджар на конференции в Азербайджанском государственном экономическом университете, посвященной его творческому пути.

По его словам, то что он был удостоен премии вызвало большой интерес не только в Турции, но и в Азербайджане: «Весь тюркский мир от Казахстана до Косово радовался за меня. Даже посол Азербайджана в Вашингтоне позвонил мне и поздравил».

По словам А.Санджара, в день получения премии утром около 05:00 ему позвонили из Швеции: «Моя супруга взяла телефон. Она ответила, что Азиз Санджар спит, не сможет ответить, скажите мне, я передам ему. Они даже поругались. Позвонивший из Швеции человек сказал, что не может сказать ей то, что должен сказать Азизу Санджару. Он попросил мою супругу передать мне, что Азиза Санджара ищут в Стокгольме. Наконец результаты были объявлены официально. До получения премии в течение недели была длинная и утомительная процедура».





А.Санджар также рассказал несколько интересных историй, которые приключились с ним после того, как он получил премию: «Одна тюркская женщина вместе с сыном пришла в университет, чтобы проконсультироваться со мной. Я рассказал им о нескольких научных исследованиях, над которыми работаю. Парень удивился: «И все?!». Я сказал, сынок, я работал над этим 40 лет. После этого парень передумал поступать в наш университет».