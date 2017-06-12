Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана в 2,6 раза превысил предложение

2017-06-12 13:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Спрос на проведенном в понедельник депозитном аукционе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в 2,6 раза превысил предложение, сообщает ЦБА.

Центробанк принял у банков 150 миллионов манатов, однако, спрос был на уровне 387,8 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 12,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 12 июня составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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