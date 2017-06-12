Вафа Исазаде воплотила образ Коко Шанель (ФОТО)

2017-06-12 13:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - "Когда у женщины хорошее телосложение и правильные черты лица – она красива; когда женщина со вкусом одета, у нее легкий макияж, подчеркивающий достоинства лица, она умеет двигаться и говорить – она элегантна; а когда она и элегантна, и красива, то в ней есть шарм", - говорила знаменитая Коко Шанель, которая на протяжении нескольких поколений остается идеалом для многих женщин, примером стиля и отношения к жизни, окружающему миру.

Азербайджанский имиджмейкер Вафа Исазаде решила воплотить этот образ Коко Шанель 30-х годов прошлого века. Над образом работала стилист-визажист Нигяр Ибрагимова. Фото - Джейхун Рагимов.

Габриэль Бонёр (Коко) Шанель (19 августа 1883, Сомюр — 10 января 1971, Париж) — французский модельер, основавшая модный дом Chanel и оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века. Для стиля Шанель, способствовавшего упрощению женского костюма, свойственно заимствование элементов традиционного мужского гардероба и следование принципу «роскошной простоты» (le luxe de la simplicité). Она привнесла в женскую моду приталенный жакет и маленькое чёрное платье; из аксессуаров наиболее известными стали сумка на цепочке и крупная бижутерия — в первую очередь броши-камелии и искусственный жемчуг. Её духи Chanel No. 5 стали парфюмерным бестселлером XX века.

(Автор: Вугар Иманов)