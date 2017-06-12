Минздрав: «Предполагается, что источником распространения инфекции среди детей стала вода»

2017-06-12 14:02 | www.apa.az | 3

В связи с распространением желудочно-кишечной инфекции среди детей в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгаите был немедленно создан оперативный штаб, сотрудники Минздрава и Исполнительной власти Сумгаита приступили к антиэпидемическим мероприятиям».

Как сообщили АПА в пресс-службе Минздрава, во взятых у детей образцах была найдена ротавирусная инфекция: «Учитывая, что основным путем распространения инфекции была вода, предполагается, что источником распространения инфекции находился в водопроводе. В связи с этим, под строгим контролем проводятся меры по очистке и обезвреживанию воды. Увеличилось число лабораторных исследований. В настоящее время состав воды отвечает государственным стандартам.

За последние 4 дня у 136 детей были найдены признаки инфекции, детей госпитализировали для профилактического обследования и лечения, им оказывают медицинскую помощь на высоком уровне. В настоящее время 46 детей находятся на стационарном лечении, их состояние удовлетворительное, в ближайшее время они будут выписаны домой. На территории, где возникла инфекция, проводятся профилактические и медико-санитарные меры», - говорится в заявлении.