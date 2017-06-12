Махмуд Мамедгулиев: Переговоры с ЕС проходят нелегко

2017-06-12 14:00 | www.oxu.az | 3

Азербайджан и ЕС должны стремиться к тому, чтобы в рамках переговоров вместе прийти к единой цели, несмотря на различность позиций.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев журналистам, комментируя вопрос о переговорах Баку с Брюсселем по соглашению о стратегическом сотрудничестве.

«Очередные переговоры Азербайджана с ЕС состоятся на днях, 13-14 июня. Ожидается обсуждение двух блоков вопросов. Первый блок – вопросы политической безопасности. Второй – торговые вопросы и инвестиции», - заявил дипломат.

По его словам, далее Азербайджан назначит проведение видеоконференции до конца июня в связи с каким-либо блоком вопросов и обсудит вновь в целом в первой половине июля.

Замминистра отметил, что переговоры продолжаются. «Они сами по себе нелегкие. У каждой стороны есть своя позиция, поэтому необходимо стремиться, чтобы вместе прийти к единой цели», - добавил М. Мамедгулиев.

«По некоторым пунктам уже есть договоренность, по некоторым – еще нет. Переговоры недавно начались, поэтому надо запастись терпением и будем стремиться, чтобы переговоры были плодотворными», - добавил он.

Он выразил сомнение, что стороны успеют договориться до саммита ЕС в Брюсселе в ноябре, так как переговоры начались недавно.

«Считаю, что данный договор очень важен. Каждый его пункт ценен как для Азербайджана, так и для Европы. Я не думаю, что успеем до ноября. Дело ведь не во времени, а в качестве соглашения и стратегического сотрудничества сторон», - резюмировал замминистра.

A.M.

