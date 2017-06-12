В Ширване две обрученные девушки сбежали из дома – ФОТО

2017-06-12 14:10 | www.oxu.az | 3

В городе Ширван две обрученные девушки, сговорившись, сбежали из дома.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BAKU.WS, инцидент произошел в Ширванском районе.

Жительницы района, 17-летняя Айтадж Захидова и невеста ее брата, 18-летняя Афсана Гулиева, ушли из дома 26 мая и не вернулись.

По словам матери Айтадж - Флоры Шириновой, некоторое время назад ее невестка жаловалась на то, что ей надоели родители. Айтадж же хотела вернуть кольцо, но родители были против, и тогда девушка пригрозила, что сбежит из дома.

Утром 26 мая девушки, созвонившись, вместе сбежали из дома, место их нахождения никому неизвестно. Родные девушек обратились с заявлением в ширванское отделение полиции.

В настоящее время ведутся поиски.

И.Н.

