Азербайджанский актер назван лучшим в Казахстане (ФОТО)

2017-06-12 14:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Актер Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Рагим Рагимов назван "Лучшим актером" на прошедшем в Казахстане V Международном фестивале кукольных театров "Ортеке", сообщили Trend Life в театре.

Напомним, что коллектив кукольного театра имени Абдуллы Шаига принял участие в фестивале "Ортеке" с моноспектаклем "Zəng" ("Звонок").

Автором сценария и режиссером постановки является главный режиссер театра Гурбан Масимов, художник-постановщик - Равана Ягубова.

Постановка повествует о семейных отношениях, внимании, которое нужно уделять родителям.

(Автор: Джани Бабаева)