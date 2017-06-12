Министр: «Надеемся, что нагорно-карабахский конфликт будет урегулирован на основе резолюций ООН»

2017-06-12 14:12 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Он проинформировал эстонского коллегу о конфликте и переговорном процессе.

«Резолюции ООН требуют безоговорочного выхода ВС Армении с земель Азербайджана. Указанный в этих документах вопрос суверенитета является нашим общим интересом. Все конфликты должны быть урегулированы на основе международных норм и принципов. Все страны-члены ООН должны соблюдать это», - подчеркнул Э. Мамедъяров.