Министр иностранных дел Эстонии: «У конфликта нет военного пути решения»

2017-06-12 14:19 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровы заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

С. Миксер сказал, что урегулирование конфликта мирным путем служит интересам сторон: «Нужно воздержаться от усложняющей ситуацию риторики. Мы уверены, что Минская группа приложит больше усилий в урегулирование конфликта».