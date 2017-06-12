Завершился прием ИКТ-проектов в рамках очередного грантового конкурса

2017-06-12 14:18 | www.oxu.az | 3

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана завершило прием проектов для очередного грантового конкурса, объявленного государственным фондом информационных технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, в рамках конкурса на официальной интернет-странице Фонда (www.ictfund.gov.az) было представлено 172 проекта, прошедших регистрацию.

Прием проектов для конкурса осуществлялся по следующим приоритетным направлениям:

- Разработка передового программного обеспечения;

- Подготовка образцов инновационных продуктов ИКТ;

- Развитие инновационной инфраструктуры, в том числе развитие новых технологий и их коммерциализации;

- Создание информационных сетей на основе современных технологий;

- Расширение ИКТ-услуг, в том числе интернет-услуг;

В рамках грантового конкурса проекты оцениваются в два этапа. На первом этапе в течение 15 дней проводится предварительная экспертиза проектов, представленных для конкурса.

На второй стадии проекты, прошедшие стадию предварительной экспертизы, проходят комплексную экспертизу со стороны независимых экспертов.

Проекты, получившие положительную оценку по результатам комплексной экспертизы, предоставляются в Наблюдательный совет фонда для принятия итогового решения.

Отметим, что прием проектов в рамках грантового конкурса продолжался с 10 апреля 2017 года до 9 июня 2017 года.

Основная цель Государственного фонда развития информационных технологий – помощь в осуществлении государственной политики в сфере ИКТ, поддержка инновационного предпринимательства, стимулирование интеллектуальных бизнес, инновационных и научно-исследовательских проектов, придание импульса развитию современной инфраструктуры, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, привлечение местных и зарубежных инвесторов в эту сферу.

У.А.

