Катар принимал талибов по просьбе правительства США – МИД

2017-06-12 14:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Катар принимал талибов по просьбе правительства США, сказал в Интервью телеканалу «Аль-Джазира» посол и специальный посланник министра иностранных дел Катара по борьбе с терроризмом Мутлак Аль-Кахтани.

По словам Аль-Кахтани, решение о приглашении представителей движения Талибан в Катар принималось в рамках политики открытых дверей, с целью содействия процессу переговоров между правительством Афганистана, США и талибами.

Талибан открыл свой офис в Катаре в 2013 году.

Движения Талибан было основано в 1994 году и правило в Афганистане с 1996 по 2001.

Советом Безопасности ООН Талибан признано террористической организацией в 2003.

США в 2001 году начали военную операцию против боевиков движения "Талибан" в Афганистане.

В настоящее время в стране находятся около 8,4 тысячи американских военнослужащих, которые в основном помогают местным силам безопасности в борьбе с талибами и боевиками группировки "Исламское государство".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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