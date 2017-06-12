Грузия и Азербайджан улучшат работу ТПП "Красный мост"

2017-06-12 14:14 | www.trend.az | 3

Грузия и Азербайджан при поддержке Евросоюза работают над совершенствованием таможенно-пропускного пункта "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница), сообщил глава Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев в интервью Sputnik Грузия

"На территории Грузии при поддержке Евросоюза будет создана необходимая лаборатория для осуществления фитосанитарного, ветеринарного и прочего вида контроля. С азербайджанской стороны, опять же, при поддержке [ЕС], но и с учетом наших финансовых возможностей, мы будем строить большой логистический центр", — сказал Алиев.



Проект начал осуществляться с марта текущего года и завершится к концу 2017 года. Азербайджанской стороне проект обходится в 1,3 миллиона долларов.

Общая протяженность грузино-азербайджанской границы составляет 480 километров. Помимо "Красного моста" Грузию с Азербайджаном связывают таможенно-пропускные пункты "Гардабани", "Мтквари", "Лагодехи" и "Самтацкаро".