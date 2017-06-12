Айдын Алиев: Работа ТПП «Красный мост» будет улучшена

2017-06-12 14:20 | www.apa.az | 3

Грузия и Азербайджан при поддержке Евросоюза работают над совершенствованием таможенно-пропускного пункта «Красный мост» на грузино-азербайджанской границе.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил глава Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев в интервью Sputnik Грузия. По его словам, на территории Грузии при поддержке Евросоюза будет создана необходимая лаборатория для осуществления фитосанитарного, ветеринарного и прочего вида контроля. «С азербайджанской стороны, опять же, при поддержке ЕС, но и с учетом наших финансовых возможностей, мы будем строить большой логистический центр»,- сказал А.Алиев.



Проект начал осуществляться с марта текущего года и завершится к концу 2017 года. Азербайджанской стороне проект обходится в 1,3 миллиона долларов.