Мамедъяров: «Наступило время изменить статус-кво»

2017-06-12 14:27 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Он сказал, что на встрече в Санкт-Петербурге, в Москве 29 апреля также велись переговоры вокруг этого документа.

«На основе этого документа мы обсудили пути продвижения в процессе урегулирования конфликта. Мы хотим, чтобы переговоры были субстантивными. Позиция Азербайджана известна. Наступило время изменить статус-кво. Президенты и сопредседатели также говорят, что статус-кво неприемлем», - отметил министр.