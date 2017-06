MYBRANDS ilə yay səyahəti!

2017-06-12 14:15 | www.oxu.az | 3

MYBRANDS mağazalar şəbəkəsi çoxdan gözlənilən 50%-ə qədər mövsüm endirimlərinə start verdi!

Bu il dəbsevərlər dünya şöhrətli brendlərin məhsullarını iyun ayının əvvəllindən daha sərfəli qiymətlə, yəni 50%-dək ENDİRİMLƏ əldə edə biləcəklər.

Sürətlə inkişaf edən MYBRANDS şəbəkəsi, mağazalarında qadın, kişi və uşaqlar üçün dünya brendlərinin geyim və aksesuarlarını təqdim edir. Mybrands mağazalar şəbəkəsinə Hackett London, Tara Jarmon, BCBGMAXAZRIA, Juicy Couture, Liu JO, Coccinelle, Coast, Tommy Hilfiger, Bebe, Adidas, Lacoste, Monnalisa, Pablosky, OVS, adL, Accessorize, Monsoon, Six, I AM, Pimkie, United Colors of Benetton, Benetton Kids və Sisley brendləri daxildir.

Mybrands alıcılar üçün şəhərimizin ən iri ticarət mərkəzlərində - Park Bulvar AVM, Gənclik Mall, 28 Mall və s. yerləşən mağazalarında daim sərfəli alış-veriş imkanı yaradılır.

Qeyd edək ki, Gəncə şəhərində yerləşən OVS Kids mağazasında da yerli sakinlərə italyan brendinin dəbli uşaq kolleksiyasını endirimlə əldə etmək fürsəti yaradılıb.

Rahat geyim və dəbli aksesuarlar sizi MYBRANDS mağazalarında gözləyir!

Özünüzü və yaxınlarınızı xoş və sərfəli alış-verişlərlə sevindirin!

Ətraflı məlumat üçün:

Facebook – MYBRANDS (https://www.facebook.com/mybrands.az/)

İnstagram – mybrands.az (https://www.instagram.com/mybrands.az/)

Qaynar xətt: *0114

U.A.