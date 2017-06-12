Трамп явился на свадьбу к незнакомым людям – ФОТО+ВИДЕО
2017-06-12 14:29 | www.oxu.az | 3
Президент США Дональд Трамп, посещая свой гольф-клуб в Нью-Джерси, попал на свадебную церемонию.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на ntv.ru, визит главы государства стал неожиданностью для присутствующих.
Гости и виновники торжества не знали о присутствии президента, пока охранники не прервали церемонию, чтобы Трамп смог пройти.
Дональд Трамп спросил имена молодоженов и сделал с ними несколько фотографий.
С.С.