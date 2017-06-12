Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия обсудили катарский кризис

2017-06-12 14:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия обсудили катарский кризис во время встречи послов этих стран в Анкаре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Как пишут СМИ, встреча прошла за закрытыми дверями.

Ранее сообщалось, что в настоящее время посредником в урегулировании катарского кризиса является Кувейт.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Ряд других стран впоследствии также объявил о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответных мер.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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