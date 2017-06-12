Эльмар Мамедъяров: «Сотрудничество с ЕС важно для нас»

2017-06-12 14:34 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Он сказал, что стороны движутся в правильном направлении для развития этого сотрудничества.

По словам министра, на этой неделе комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан приедет в Азербайджан. В рамках саммита «Восточное партнерство» он проверит подготовку Азербайджана, поделится своим мнением.