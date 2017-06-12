В Германии задержали четверых предполагаемых боевиков "ан-Нусры"

2017-06-12 14:31 | www.trend.az | 3

Четверо предполагаемых членов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" задержаны в Германии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDR.

Мужчины в возрасте от 39 лет до 51 года были схвачены в Любеке и в округе Харбург на севере Германии, в операции принимали участие полицейские сразу трех федеральных земель — Нижней Саксонии, Шлезвига-Гольштейна и Гамбурга. Квартиры подозреваемых были обысканы.

Задержанные подозреваются в том, что в ноябре 2012 года они примкнули к группировке "Джабхат ан-Нусра" и участвовали на стороне боевиков в военных действиях в Сирии. Во вторник будет принято решение об их аресте.