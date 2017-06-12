В Азербайджанском государственном экономическом университете проведена конференция, посвященная лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару

2017-06-12 14:48 | www.apa.az | 2

В Азербайджанском государственном экономическом университете проведена конференция «Азиз Санджар: Жизненный путь человека, пожертвовавшего собой во имя науки», посвященная лауреату Нобелевской премии по химии 2015 года, профессору университета Северной Каролины Азизу Санджару.

Как сообщает АПА, на конференции был продемонстрирован филь о жизни и деятельности видного ученого.

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов отметил, что несмотря на то, что в университете гостями были многие лауреаты Нобелевской премии, у А.Санджара свое место: «Азиз Санджар был приглашен в Азербайджан ни как химик, а как тюркский ученый. Азиз Санджар чтится нами как первый тюркский ученый, получивший Нобелевскую премию».

Ректор отметил, что А.Санджар приехал в Азербайджан по приглашению министра культуры Микаила Джаббарова.

Азиз Санджар выступил с речью. Профессор заявил, что с 2 получившими вместе с ним Нобелевскую премию учеными он не сотрудничал и не вел конкуренцию.

А.Санджар отметил, что свой вклад в развитие человечества внес также ряд выдающихся ученых, не удостоенных Нобелевской премии: «В качестве примера могу указать известного в мире Лютфи Заде (азербайджанец Лютфи Рагим оглу Алескерзаде) – автора теории нечеткой логики в сфере искусственного интеллекта. Он не получил Нобелевскую премию. Однако это не преуменьшает его значения».

В рамках конференции также состоялась презентация книги «Биография Нобелевского лауреата Азиза Санджара». А.Мурадов заявил, что книга безупречна с точки зрения формы и содержания.

Затем А.Санджар ответил на вопросы.

Ректор отметил, что в следующем году будет учреждена премия университета «Премия Азиза Санджара», а также будет создана лаборатория имени ученого.

А.Санджару было присвоено звание почетного доктора Азербайджанского государственного экономического университета.