Еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства ЕС едет на переговоры в Баку

2017-06-12 14:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Для участия в процессе переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном 15 июня еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан посетит Баку.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал в понедельник на совместной с эстонским коллегой Свеном Миксером пресс-конференции.

"Мы обсудили сотрудничество Азербайджан-ЕС, завтра-послезавтра пройдет очередной раунд переговоров в рамках соглашения по стратегическому сотрудничеству, - сказал Мамедъяров. - Считаем, что мы находимся на правильном пути для ускорения процесса переговоров с ЕС, и надеемся на успех".

Кроме того, по словам министра, были проведены встречи в двух форматах – тет-а-тет и в рамках делегаций.

"Мы обсудили ряд двусторонних вопросов, обменялись мнениями. У нас ведется интенсивный диалог с апреля, с момента проведения заседания азербайджано-эстонской межправительственной комиссии", - сказал Мамедъяров.

По его словам, в настоящее время около 10 эстонских компаний активно участвуют в азербайджанской экономике – в сферах строительства и IT.

Как отметил глава МИД Азербайджана, эстонский министр был проинформирован также об армяно-азербайджанском конфликте и резолюциях, принятых по конфликту, которые до сих пор не выполняются армянской стороной.

Также Мамедъяров поблагодарил коллегу за приглашение посетить Таллинн.

(Автор: Себа Агаева)