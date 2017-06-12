Центробанк Азербайджана выпускает ноты на 600 млн манатов

2017-06-12 14:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана зарегистрировала два проспекта эмиссии краткосрочных нот Центрального банка на общую сумму 600 миллионов манатов, сообщает в понедельник финрегулятор.

В рамках первой эмиссий будет выпущено пять миллионов нот, а в рамках второй - один миллион нот, стоимостью сто манатов каждая. Период обращения обоих пакетов эмиссии составит 28 дней.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на 12 июня составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)