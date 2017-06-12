Центр эпидемиологии: В Сумгаите на некоторое время возникли проблемы в составе воды

2017-06-12 14:54 | www.apa.az | 3

«Обращение большого числа проживающих на одной территории детей в больницу и заражение ротавирусом дают основание говорить, что они заразились этой инфекцией посредством воды»

Об этом АПА сообщил директор Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Имран Абдуллаев. Он сказал, что сотрудники ОАО «Азерсу» совместно с сотрудниками центра возьмут образцы воды по всем линиям водораспределителя на территории в Сумгаите, где были зарегистрированы случаи массового заражения среди детей. И.Абдуллаев отметил, что этот процесс продлится несколько дней. По его словам, среди населения проводятся санитарно-лечебные мероприятия, а также осуществляется санитарно-эпидемиологическое просвещение.

Имран Абдуллаев сказал, что в настоящее время в составе воды нет никаких проблем, он отвечает требованиям госстандарта: «В результате проведенного после 9 июня исследования в составе воды никаких проблем обнаружено не было. Однако неизвестно, проблема возникла 7, или 8, или 9. Возможно, проблема возникла на некоторое время. В настоящее время никакой проблемы нет. Однако мы держим эту ситуацию под контролем и продолжаем исследования. В течение 10-15 дней исследования будут регулярно проводиться».