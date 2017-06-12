Мамедъяров: Наступило время изменить статус-кво

2017-06-12 14:55 | www.oxu.az | 3

«Продолжаются обсуждения документа в связи с нагорно-карабахским конфликтом».

Как сообщает Oxu.Az, об этом на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он сказал, что на встрече в Санкт-Петербурге, в Москве 29 апреля также велись переговоры вокруг этого документа.

«На основе этого документа мы обсудили пути продвижения в процессе урегулирования конфликта. Мы хотим, чтобы переговоры были субстантивными. Позиция Азербайджана известна. Наступило время изменить статус-кво. Президенты и сопредседатели также говорят, что статус-кво неприемлем», - отметил министр.

С.С.

