Глава МИД Эстонии о перспективах расширения сотрудничества с Азербайджаном в рамках председательства в ЕС

2017-06-12 14:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана и Эстонии имеется большой потенциал для углубления отношений, в особенности в сферах образования, IT, сказал в понедельник министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер на совместной с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым пресс-конференции в Баку.

"Мы считаем, что должны работать для расширения сотрудничества в этих направлениях, - сказал Миксер. - Я надеюсь, что Азербайджан и ЕС подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве. Для нас контент соглашения очень важен, он также положительно повлияет на отношения Баку и Таллинна".

По его словам, все эти вопросы будут насущными не только во время председательства Эстонии в ЕС, но и в целом в рамках Евросоюза.

"У нас амбициозная повестка на время председательства в ЕС, в частности по вопросу о выходе Британии из ЕС (Brexit). Все вопросы важны с точки зрения обеспечения безопасности в Европе", - сказал Миксер.

Среди основных вопросов эстонский министр выделил направление укрепления сотрудничества со странами "Восточного партнерства".

Касаясь вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, он отметил следующее: "Нет военного решения карабахского конфликта. Мирное урегулирование служит интересам вовлеченных в конфликт сторон. Необходимо оставить военную риторику. Я верю, что нет другого формата, кроме МГ ОБСЕ, которая сможет приложить все усилия для урегулирования конфликта".

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)