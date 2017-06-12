Основной документ на столе переговоров по Нагорному Карабаху остается прежним - МИД

2017-06-12 14:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Документ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта остается прежним, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Документ по урегулированию конфликта остается прежним. Над ним проводилась работа на уровне президентов Азербайджана, Армении и России в ходе совместной встречи в Санкт-Петербурге. И этот документ на данный момент остается основным на столе переговоров», - сказал Мамедъяров в понедельник в ходе совместной с главой МИД Эстонии Свеном Миксером пресс-конференции в Баку.

Глава МИД Азербайджана отметил, что в ходе встречи со своими российским и армянским коллегами 29 апреля в Москве он обсудил вопросы продвижения переговорного процесса.

«Я не могу сейчас сказать с какими предложениями сопредседатели приедут в Баку», - подчеркнул Мамедъяров, комментируя предстоящий визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.

По его словам, в настоящее время посредники переговорного процесса находятся в Армении. «Подождем, с каким меседжем они приедут из Армении в Баку», - сказал министр.

Он подчеркнул, что Азербайджан выступает за начало ведения субстативных переговоров по Нагорному Карабаху. «Позиция Азербайджана остается неизменной. Статус-кво должен быть изменен, так как всем известно, какими могут быть последствия при его сохранении», - сказал Мамедъяров.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибудут в Азербайджан 19 июня.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)