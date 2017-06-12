Бахрам Касеми: «Мы советуем правительству США не идти по кривой дорожке»

2017-06-12 15:08 | www.apa.az | 3

«Санкционная политика США себя не оправдала».

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об это сегодня на пресс-конференции заявил спикер МИД Ирана Бахрам Касеми, отвечая на вопрос о том, что США приняли новые санкции против Ирана.

«Это как нести воду в сите. Ответственные лица США не должны вновь использовать этот неудачный опыт. Потому что они будут вынуждены сделать шаг назад. Нужно дождаться результатов. Если комитет по внешним связям утвердит, вопрос будет вынесен на обсуждение, после чего представлен президенту. Неоднократно было, что планы на этом этапе оставались безрезультатными. Мы советуем правительству США не идти по кривой дорожке», - подчеркнул он.

Что же касается того, что собирается ли правительство Ирана пожаловаться на Саудовскую Аравию из-за тегеранского теракта, Б. Касеми сообщил, что до этих событий официальные лица Саудовской Аравии делали абсурдные и подозрительные заявления: «После встречи в Эр-Рияде произошли некоторые события. Мы стали свидетелями горьких событий в соседних странах. Учитывая происходящее в регионе, мы выступаем сторонниками решения этих вопросов в положительном русле, за столом переговоров. Страны должны стараться ради стабильности в регионе. Мы призываем стороны быть сдержанными и начать переговоры».

Б. Касеми отметил, что Тегеран старается установить хорошие отношения с соседними странами: «У нас хорошие отношения с Катаром. Мы готовы к сотрудничеству и с другими странами региона. Мы всегда ведем переговоры с Турцией. У нас были разногласия, но это не мешало нашей дружбе. Мы сторонники решения проблем между странами путем переговоров. Если будет необходимо, по воле сторон можно устранить препятствия. Но стороны должны захотеть это, должны быть определены сферы сотрудничества».