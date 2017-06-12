Минздрав о массовом отравлении детей в Сумгайыте – ОБНОВЛЕНО

2017-06-12 15:07 | www.oxu.az | 4

«Обращение большого числа проживающих на одной территории детей в больницу и заражение ротавирусной инфекцией дают основание говорить, что они заразились этой инфекцией посредством воды».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил директор Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

По его словам, сотрудники ОАО «Азерсу» совместно с сотрудниками центра возьмут образцы воды по всем линиям водораспределителя на территории в Сумгайыте, где были зарегистрированы случаи массового заражения среди детей:

«Этот процесс продлится несколько дней. Среди населения проводятся санитарно-лечебные мероприятия, а также осуществляется санитарно-эпидемиологическое просвещение».

Имран Абдуллаев сказал, что в настоящее время в составе воды нет никаких проблем, она отвечает требованиям госстандарта:

«В результате проведенного после 9 июня исследования в составе воды никаких проблем обнаружено не было. Однако неизвестно, проблема возникла 7, 8 или 9 июня. Возможно, проблема возникла на некоторое время. В настоящее время никакой проблемы нет. Однако мы держим эту ситуацию под контролем и продолжаем исследования. В течение 10-15 дней исследования будут регулярно проводиться».

12:11

Продолжается лечение 30 детей, поступивших с диагнозом отравление в детскую больницу № 1 города Сумгайыт.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Лия Байрамова.

По ее словам, в данный момент состояние детей удовлетворительное и лечение продолжается.

Представитель министерства отметила, что в ближайшее время планируется выписать их домой.

Отметим, что в поселке Г.З.Тагиева города Сумгайыта было зафиксировано массовое отравление среди детей. На сегодняшний день в больницу поступили более 150 детей.

A.M.

