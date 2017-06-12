Генсек ШОС приветствовал присоединение Пакистана и Индии к организации

2017-06-12 15:10 | www.trend.az | 3

Присоединение Индии и Пакистана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стало историческим событием, которое на деле подтвердило принцип открытости организации, заявил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, передает РИА Новости.

"Историческими стали решения Совета глав государств-членов ШОС о предоставлении Индии и Пакистану полноправного членства в Организации. Тем самым на практике был подтвержден принцип открытости ШОС", — заявил Алимов в ходе пресс-конференции в Пекине по итогам прошедшего в Астане саммита ШОС.

Он подчеркнул, что "вопрос о вступлении Индии и Пакистана был важнейшим пунктом повестки дня саммита, поскольку расширение организации происходит впервые с момента ее создания".

По словам Алимова, " вступлению Индии и Пакистана в ШОС предшествовал достаточно продолжительный подготовительный этап, завершением которого стало полное выполнение этими странами меморандумов об обязательствах в целях получения статуса государства — члена ШОС, подписанного в Ташкенте год назад".

В прошедшем на прошлой неделе саммите ШОС в Астане лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Таким образом, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана организация увеличилась до восьми государств, расширив зону своей деятельности до Индийского океана.