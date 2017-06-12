В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Эстонии - ОБНОВЛЕНО

2017-06-12 15:15 | www.apa.az | 3

В Баку состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и его эстонским коллегой Свеном Миксером.

Как сообщает АПА, министры отметили, что в 2017 году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, и провели в связи с этим обмен письмами.

ЭюМамедъяров сказал, что Азербайджан и Эстония успешно сотрудничают в сфере информационных технологий и коммуникаций, а также электронного правительства. По его словам, в нашей стране в сфере строительства, торговли и услуг осуществляют деятельность более 10 эстонских компаний.

Э.Мамедъяров проинформировал своего коллегу о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Министр поблагодарил эстонскую сторону за поддержку справедливой позиции Азербайджана.

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12:41

В Баку проводится встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и его эстонским коллегой Свеном Миксером.

Как сообщает АПА, встреча будет проведена в формате один на один и в расширенном составе.

После встречи стороны выступят с заявлениями для прессы.