В Гахе воровка попала на камеру – ВИДЕО

2017-06-12 15:16 | www.oxu.az | 3

Кража в одном из маркетов в городе Гах попала на камеру. Инцидент произошел несколько дней назад на улице Узеира Гаджибекова в маркете, принадлежащем Махиру Байрамлы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, на записи видно, как женщина кладет некоторые продукты в сумку.

По словам владельца, женщина забрала масло, консервы и сладости, заплатив у кассы только за сахар и сладости.

В общей сложности владельцу магазина был нанесен ущерб в 60-70 манатов. Владелец магазина обратился в полицию. По факту ведется расследование.

Представляем вам это видео: