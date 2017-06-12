Айдын Алиев: «Красный мост» будет усовершенствован

2017-06-12 15:30 | www.oxu.az | 3

«Грузия и Азербайджан при поддержке Евросоюза работают над совершенствованием таможенно-пропускного пункта «Красный мост» (грузино-азербайджанская граница)».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил глава Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев.

«На территории Грузии при поддержке Евросоюза будет создана необходимая лаборатория для осуществления фитосанитарного, ветеринарного и прочего вида контроля. С азербайджанской стороны, опять же, при поддержке [ЕС], но и с учетом наших финансовых возможностей, мы будем строить большой логистический центр», - сказал он.

Проект начал осуществляться с марта текущего года и завершится к концу 2017 года. Азербайджанской стороне проект обходится в 1,3 миллиона долларов.

Общая протяженность грузино-азербайджанской границы составляет 480 километров. Помимо «Красного моста» Грузию с Азербайджаном связывают таможенно-пропускные пункты «Гардабани», «Мтквари», «Лагодехи» и «Самтацкаро».

У.А.

