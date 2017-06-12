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Расписание движения электричек Баку-Сумгайыт вновь изменилось (ТАБЛИЦА)

2017-06-12 15:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги", учитывая многочисленные обращения пассажиров, вновь изменила график электричек Баку-Сумгайыт с 11 по 25 июня, сообщила Trend в понедельник глава отдела по связям с общественностью ЗАО Севиндж Гадирова.

"Согласно обновленному расписанию, по субботам, воскресеньям и в праздничные дни не будут выполнять рейс электрички, выезжающие из Сумгайыта в 07:00 и в 07:20, а также из Баку в 08:30 и 09:00. Это расписание будет в силе до 25 июня", - сказала Гадирова.

График движения поездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку с 11 по 25 июня:

Баку-Сумгайыт

Номер поезда

Время отправ-я из Баку

Время прибытия на ст. Баладжары

Время отправ-я со ст. Баладжары

Время прибытия на ст. Хырдалан

Время отправ-я со ст. Хырдалан

Время прибытия в Сумгайыт

6001

08:30

08:44

08:45

08:51

08:52

09:10

6003

09:00

09:14

09:15

09:21

09:22

09:40

6005

16:00

16:14

16:15

16:21

16:22

16:40

6007

17:30

17:44

17:45

17:51

17:52

18:10

6009

18:05

18:19

18:20

18:26

18:27

18:45

6011

18:30

18:44

18:45

18:51

18:52

19:10

6013

18:55

19:09

19:10

19:16

19:17

19:35

6015

19:51

20:05

20:06

20:12

20:13

20:30

6017

20:30

20:44

20:45

20:51

20:52

21:10

Сумгайыт-Баку

Номер поезда

Время отправ-я из Сумгайыта

Время прибытия на ст. Хырдалан

Время отправ-я со ст. Хырдалан

Время прибытия на ст. Баладжары

Время отправ-я со ст. Баладжары

Время прибытия в Баку

6002

07:00

07:19

07:20

07:27

07:28

07:50

6004

07:20

07:39

07:40

07:47

07:48

08:10

6006

07:35

07:54

07:55

08:02

08:03

08:25

6008

07:50

08:09

08:10

08:17

08:18

08:40

6010

09:15

09:34

09:35

09:42

09:43

10:05

6012

09:55

10:14

10:15

10:22

10:23

10:45

6014

16:50

17:09

17:10

17:17

17:18

17:40

6016

18:50

19:08

19:09

19:17

19:18

19:40

6018

19:13

19:32

19:33

19:40

19:41

20:03

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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