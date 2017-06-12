Расписание движения электричек Баку-Сумгайыт вновь изменилось (ТАБЛИЦА)

2017-06-12 15:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги", учитывая многочисленные обращения пассажиров, вновь изменила график электричек Баку-Сумгайыт с 11 по 25 июня, сообщила Trend в понедельник глава отдела по связям с общественностью ЗАО Севиндж Гадирова.

"Согласно обновленному расписанию, по субботам, воскресеньям и в праздничные дни не будут выполнять рейс электрички, выезжающие из Сумгайыта в 07:00 и в 07:20, а также из Баку в 08:30 и 09:00. Это расписание будет в силе до 25 июня", - сказала Гадирова.

График движения поездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку с 11 по 25 июня:

Баку-Сумгайыт Номер поезда Время отправ-я из Баку Время прибытия на ст. Баладжары Время отправ-я со ст. Баладжары Время прибытия на ст. Хырдалан Время отправ-я со ст. Хырдалан Время прибытия в Сумгайыт 6001 08:30 08:44 08:45 08:51 08:52 09:10 6003 09:00 09:14 09:15 09:21 09:22 09:40 6005 16:00 16:14 16:15 16:21 16:22 16:40 6007 17:30 17:44 17:45 17:51 17:52 18:10 6009 18:05 18:19 18:20 18:26 18:27 18:45 6011 18:30 18:44 18:45 18:51 18:52 19:10 6013 18:55 19:09 19:10 19:16 19:17 19:35 6015 19:51 20:05 20:06 20:12 20:13 20:30 6017 20:30 20:44 20:45 20:51 20:52 21:10

Сумгайыт-Баку Номер поезда Время отправ-я из Сумгайыта Время прибытия на ст. Хырдалан Время отправ-я со ст. Хырдалан Время прибытия на ст. Баладжары Время отправ-я со ст. Баладжары Время прибытия в Баку 6002 07:00 07:19 07:20 07:27 07:28 07:50 6004 07:20 07:39 07:40 07:47 07:48 08:10 6006 07:35 07:54 07:55 08:02 08:03 08:25 6008 07:50 08:09 08:10 08:17 08:18 08:40 6010 09:15 09:34 09:35 09:42 09:43 10:05 6012 09:55 10:14 10:15 10:22 10:23 10:45 6014 16:50 17:09 17:10 17:17 17:18 17:40 6016 18:50 19:08 19:09 19:17 19:18 19:40 6018 19:13 19:32 19:33 19:40 19:41 20:03

(Автор: Максим Цурков)

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