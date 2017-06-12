В Турции за два года конфисковано более 500 кг синтетических наркотиков

2017-06-12 15:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Турции за последние два года конфисковано 654 килограмма синтетических наркотиков, говорится в отчете полиции страны.

Согласно информации, также за указанный период было конфисковано 366 килограммов сырья для изготовления наркотического средства «банзай».

«Банзай» впервые в мире был выявлен в Германии в 2002 году, а затем также в Испании и России.

Ранее сообщалось, что в Турции в настоящее время насчитывается свыше 500 тысяч наркозависимых подростков.

Согласно сообщению, самым распространенным среди подростков в Турции наркотическим средством является "банзай".

Сообщается, что впервые "банзай" был обнаружен в Турции в 2010 году. Ежегодно от употребления этого наркотика умирает свыше 400 человек.

Согласно данным министерства здравоохранения Турции, Стамбул занимает первое место в стране по потреблению "банзай".

Ранее сообщалось, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет.

Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 года - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где проводится лечение наркоманов.

В прошлом году из общего числа арестованных в стране 23738 человек, или 18 процентов, составили продавцы наркотиков.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu