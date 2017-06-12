Азиз Санджар: Талантливый студент из Азербайджана может работать рядом со мной

2017-06-12 15:40 | www.oxu.az | 3

«Передаю свою приветствие всем азербайджанским братьям. Каждый знает, что мы одна нация - два государства. Я очень счастлив находиться здесь».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в Баку лауреат Нобелевской премии по химии, профессор Университета штата Северная Каролина, ученый турецкого происхождения Азиз Санджар.

«Азербайджан также является родиной турков. У всех турков есть особенная любовь к Азербайджану. Наши связи очень прочны. Поэтому постараюсь внести свой вклад в азербайджанскую науку. Если есть талантливый и способный студент, он может работать со мной. Кроме того, даже при том, что не могу обещать вам, я вновь приеду в Азербайджан для того, чтобы внести очередной вклад в науку Азербайджана.

«Для получения Нобелевской премии необходимо инвестировать в науку. Проведенные исследования необходимо поддерживать. Только таким образом можно подготовить грамотного ученого», - добавил Азиз Санджар.

A.C.

