Иранские силы безопасности арестовали пять членов ИГ

2017-06-12 15:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иранские силы безопасности арестовали пять членов террористической организации «Исламское государство» (IS, ISIS, ISIL, Daesh) в южной провинции Хормозган.

Глава полиции провинции Мохаммад Садек Акбари сказал, что их дело сейчас рассматривается в суде и в ближайшее время будут вынесены приговоры, сообщает в понедельник IRIB.

Однако глава полиции не представил более подробную информацию о подозреваемых и операции, в результате которой были задержаны предполагаемые члены ISIS.

Иранские силы безопасности арестовали десятки подозреваемых террористов за последние несколько дней после недавних терактов.

Седьмого июня две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, после чего один из них совершил самоподрыв, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

Вторая группа террористов из четырех человек совершила нападение на парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду. В результате терактов погибли 17 и были ранены 43 человека.

(Автор: Эльмира Таривердиева)