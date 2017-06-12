Международный банк Азербайджана дарит картхолдерам туристическую страховку

2017-06-12 15:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) запускает новые кампании под лозунгом “Hər Kəsə YAY”.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, в рамках первой кампании, которая продлится до 14 июля, клиенты, приобретающие пластиковые карты VISA/MasterCard Gold, VISA/MasterCard Platinum посредством интернет-страницы банка www.ibar.az, получат в подарок туристическую страховку на 14 дней. Клиенту не нужно идти в страховое агентство, т.к. оформление страхового полиса будет осуществляться в банке. Каждый клиент может воспользоваться данной кампанией лишь раз.

Для онлайн-заказа пластиковых карт необходимо пройти по ссылке: https://www.ibar.az/az/individual/cards/#status-cards

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/internationalbankofazerbaijan/).