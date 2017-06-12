Футболист сборной Азербайджана может перейти в «Османлыспор»

2017-06-12 15:43 | www.apa.az | 3

Нападающий сборной Азербайджана Дениз Йылмаз продолжит карьеру в Турции.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», игрок «Бурсаспора» готовится перейти в другой клуб Суперлиги.

Так, 29-летний форвард, отстранённый от основной команды бурсинского клуба и выставленный на трансфер близок к переходу в «Османлыспор».

Руководство клуба начало переговоры с футболистом и уже договорилось с Денизом. Теперь остаётся получить согласие «Бурсаспора» на этот переход. «Бело-зелёные» не против перехода футболиста, у которого остаётся двухлетний контракт с ними, однако не намерены отпускать его даром.

В осуществлении трансфера заинтересованы оба клуба, поэтому ожидается, что в ближайшие дни он перейдёт в «Османлыспор».

Отметим, что Дениз Йылмаз перешёл в «Бурсаспор» в прошлом году из «Трабзонспора».