Искусство суфиев-озанов в Азербайджане (ФОТО)

2017-06-12 15:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел вечер турецких суфиев-озанов Гусейна Албайрака и Али Рзы Албайрака, сообщает Trend Life. Проект представлен в рамках нового проекта Международного центра мугама "Изюминки этнической музыки".

В концертной программе суфии-озаны исполнили музыку ирфана – одного из основных направлений турецкого фольклорного искусства. Музыка ирфана является связующим звеном между человеком и природой, влияющей на духовный и окружающий мир. Композиции, написанные на слова великих азербайджанских классиков и суфиев Сеида Имадеддина Насими (1369 - 1417, выдающийся поэт и мистик) и Шаха Исмаила Хатаи (1487 – 1524, шахиншах Азербайджанa и Персии, основатель династии Сефевидов) - “Mərhaba”, “Ey ərənlər”, “Bari Huda”, “Məhəbbət bağında bir gül”, “Aləmin Nuru”, “Gəl dərviş”, “Sabah Rüzgarı”, “Badi Səba” и другие были встречены овациями зрительного зала.

Ирфан - особый вид сакрального знания о том, каким должен быть истинный мусульманин-монотеист (муваххид), и о том, как достичь близости к Аллаху. Практикующие ирфан мистики указывают на специфику значения термина, как (по)знания особого рода, которое не приобретается ни посредством органов чувств и эмпирического опыта, ни за счет разума и рассуждения, но достигается путём внутреннего свидетельствования и внутренних озарений. Это знание особого рода о том, что человек знал изначально, однако утратил и забыл в этом мире. Ирфан — такое знание о Боге, которое люди потеряли и пытаются восстановить. Согласно ирфану, познание Бога является ключом к познанию сути всех вещей и явлений в этом мире. При этом только Аллах обладает всей полнотой абсолютного знания.

Для обозначения последователей ирфана в культурном аспекте используют слово ариф, а в социальном аспекте - преимущественно слово суфий.

Озан - поэт-певец, сказитель у тюркских народов. Озаны творили ещё в X - XI вв. Озаны были огузскими сказителями и певцами, сопровождающими свои рассказы игрой на гопузе, и имеющие особое духовное влияние среди огузов. К известным памятникам озанов относится "Китаби-Деде Горгуд" - самый древний памятник письменного народного творчества Азербайджана, который имеет 13-вековую историю. В этом эпосе идет повествование от имени озана. Также озаны, аккомпанимируя себе на гопузе, исполняли сказания из «Огуз-Наме», эпическом памятнике о легендарной родословной тюрков-огузов от Огуз-кагана. В истории известны такие озаны, как Деде Аббас, Деде Ядигяр, Деде Гасым, Деде Керем (слово «деде» означало у огузов «духовный отец»).

В Азербайджане озаны являлись предшественниками ашугов.

(Автор: Вугар Иманов)