NIKOIL | Bank продлил срок отмены комиссий за снятие наличных с дебетовых карт

2017-06-12 15:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - NIKOIL | Bank продлил срок акции по отмене комиссий за снятие наличных с дебетовых карт посредством сети своих банкоматов и POS-терминалов. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, все обладатели дебетовых пластиковых карт, независимо от ее вида и стоимости, не только будут располагать современным платежным средством, но и получат стопроцентную скидку по комиссиям.

Данные условия действительны как для действующих клиентов, так и для новых. На сегодняшний день в продуктовой линейке по пластиковым картам NIKOIL | Bank представлены такие виды карт, как Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Plаtinum, MasterCard Maestro, MasterCard Standard и MasterCard Gold.

Приобретая Visa Plаtinum, клиент получает в подарок карту Priority Pass, которая дает возможность свободно посещать специальные VIP-залы отдыха в аэропортах всего мира.

NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil