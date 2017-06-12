В Pullman Baku отпраздновали Всемирный день здоровья

2017-06-12 15:50 | www.apa.az | 3

10 июня на территории отеля Pullman Baku прошли оздоровительные мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья. Куратор празднования, директор Pullman SPA Рам Чаттерджи представил на мероприятии уникальный, цельный опыт по оздоровлению организма. На мероприятии были проведены упражнения по пилатесу, йоге, акфа-фитнесу, а также был организован здоровый завтрак.

Pullman Spa это святилище спокойствия, вне хаоса эмоций повседневной жизни. В Pullman Spa всё что вы видите, пробуете, касаетесь, слышите и чувствуете уравновешивает энергию и полностью вас обновляет.

О Всемирном дне здоровья

Всем нам хотелось бы выглядеть лучше, быть более здоровыми, как физически так и духовно. Здоровая жизнь - это мечта почти всего мира. У нас есть особые дни посвященные всему, что для нас ценно, так почему у нас нет специального, глобального дня, посвященного одной единственной вещи, которая действительно ценна для всех нас – правильному образу жизни? Теперь мы можем ответить на этот вопрос, сказав, «Да, он существует». Этот особый день называется Всемирным днем здоровья. Под лозунгом «Один день может изменить всю вашу жизнь», мы отмечаем Всемирный День Здоровья каждую вторую субботу июня, каждый год, как международный день посвященный здоровому образу жизни. Впервые в 2012 году Всемирный день здоровья начал отмечаться в Турции как «Первый» день, посвященный здоровому образу жизни, и теперь он принят во всем мире, и официально отмечается в 73 странах (в 2015г.), что лишний раз подчеркивает его успех.

Рам Чаттерджи с недавнего времени является директором Spa&Leisure в отеле Pullman Baku, и его видение заключается в распространении «мантры» здоровья на весь Азербайджан и другие страны мира. Он разработал и концептуализировал спа и фитнес меню на основе философии здоровья Pullman, гарантируя, что только самые лучшие продукты используются для различных спа процедур и терапии. Посетители и гостей отеля чувствуют, что их каждая потребность ожидаема, и что у них создаются эмоциональные отношения с Pullman Spa, которые выходит далеко за рамки простого посещения фитнес центра.

Сделайте первый шаг в Pullman Spa... мы позаботимся об остальном пути.