В Азербайджане ЖСК завышают плату за коммунальные услуги

2017-06-12 15:51 | www.oxu.az | 3

«В Азербайджане в последнее время Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) безо всякой причины завышают платы за коммунальные услуги. Это стало причиной напряженности между жителями ряда новых высотных жилых зданий и ЖСК. Некоторые ЖСК даже установили ежемесячную плату в 1,50 маната за квадратный метр. Это означает, что владелец трехкомнатной квартиры в 130 кв метров в месяц должен платить почти 200 манатов».

Как передает Oxu.Az, об этом экономический эксперт Вугар Байрамов написал на своей странице в Facebook.

«Во-первых, могут ли ЖСК требовать такую плату? Что говорится в законодательстве?

Однозначно, ЖСК не могут требовать ежемесячную плату на основе высосанных из пальца цифр. Вообще, ЖСК не имеют право самовольно устанавливать ежемесячную выплату без разрешения жителей и их представителей.

Однако проблема заключается в том, что до сих пор регистрацию прошли лишь 43 Товарищества собственников жилья. Это значит, что в большинстве зданий такие Товарищества не действуют. Это позволяет большинство ЖСК устанавливать завышенные цены на коммунальные услуги», - отметил Байрамов.

Эксперт рассказал о путях решения проблемы:

«Конечно, более целесообразным было бы взять на государственный учет полностью заселенные здания, обеспеченные коммунальными услугами, чтобы жители получили купчую, а в вышеуказанных зданиях можно было сформировать такие общества.

Наряду с этим, для зданий, обеспеченных коммунальными услугами по законодательству, но еще не поставленных на государственный учет, создание Товариществ собственников жилья может быть обязательным.

С другой стороны, учитывая, что большинство ЖСК устанавливают высокие суммы, было бы целесообразным, чтобы Кабинет министров ввел максимальную сумму ежемесячных выплат. Имеется необходимость в адаптации ежемесячных выплат к платежеспособности населения.

Значит, важно усилить контроль над определением ежемесячных выплат. Усилив правовую базу и контроль, можно решить проблему раздутой платы за коммунальные услуги, устанавливаемой рядом ЖСК».

У.А.

