Турция направила в Катар 15 самолетов с продовольствием
2017-06-12 15:41 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - За последние пять дней Турция направила в Катар 15 самолетов с продовольствием, пишут в понедельник турецкие СМИ.
Согласно сообщению, в Катар было направлено свыше тысячи тонн продуктов.
Ранее сообщалось, что Катар приступил к переговорам с Турцией и Ираном для обеспечения поставок питьевой воды и аграрной продукции.
Согласно сообщению, имеющихся сегодня в Катаре запасов продуктов хватит на четыре недели.
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Ряд других стран впоследствии также объявил о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответные меры.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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